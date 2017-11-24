У Києві сталася пожежа в багатоповерхівці (фото, відео)

13:08, 24 листопада 2017
Інциденти
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За словами очевидців, вікна в квартирі почали лопатися, з них валить густий і їдкий дим.

В квартирі могла перебувати господиня / Facebook Світлана Кушнір

У столичній багатоповерхівці на вул. Богомольця, 5 горить квартира. Про це повідомила у Facebook Світлана Кушнір.

За її словами, з вікна валить густий і їдкий дим. Однак вулицю з одностороннім рухом перекрила машина якогось водія, через що пожежні деякий час не могли дістатися до місця загоряння.

"Ця вулиця з одностороннім рухом. Знаки і схеми об'їзду стоять і їх видно добре, але кожен день знаходиться той, хто пре проти руху. На цей раз к*зел за кермом заблокував проїзд для пожежної команди... П'ять хвилин чекали, поки він здасть 50 метрів", - пише вона.

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Вона додала, що вікна в квартирі почали лопатися.

"Лопалося скло на кухні, сусіди виводили інших, на третьому поверсі мужик сказав через вікно, що буде гасити свою квартиру сам, якщо з другого пожежа рушить до нього. ... У квартирі, імовірно, могла бути господиня. І ці 5 хвилин могли коштувати життя", - сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Київській області згоріли два багатоквартирних будинки.

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Теги: #пожежа в Києві#пожежа в квартирі#горить квартира Київ