У центрі Києва "герой парковки" заблокував рух тролейбусів: утворився величезний затор (фото)

18:30, 24 листопада 2017
Інциденти
3881

Водій залишив свій автомобіль у другій смузі, чим заблокував рух тролейбуса, а той у свою чергу заблокував рух іншому транспорту.

false

У центрі Києва неправильно припаркований автомобіль заблокував рух тролейбусів, в наслідок чого утворився величезний затор. Про це повідомляє "Київ оперативний" у Facebook.

false

"Водій Nissan, так поспішав на розпродажі в Gulliver, що залишив свій автомобіль у другій смузі, чим заблокував рух тролейбуса, а той у свою чергу заблокував рух іншому транспорту. Поліція їде вже 35 хвилин. За цей час утворився серйозний затор", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше в центрі Києва зупинився рух тролейбусів через припаркований посеред дороги "Лексуса".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #затор у Києві