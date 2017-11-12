У багатоповерхівці Черкас вибухнула граната, одна людина загинула

У Черкасах у житловому будинку стався вибух, одна людина загинула. Про це повідомляє прес-служба місцевої поліції.

"Сьогодні близько 11 години до правоохоронців надійшло повідомлення, що в одному із багатоквартирних будинків у місті Черкаси пролунав вибух", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що у квартирі будинку вибухнула граната Ф-1, яка, як з’ясувалось, знаходилась на дивані під подушкою.

Читайте такожВ зоні АТО поруч із позиціями бойовиків підірвався на розтяжці житель Донецька

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група, встановлюються всі обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Донецькій області в приміщенні салону краси прогримів вибух, в результаті чого частина житлового будинку виявилася пошкодженою, повідомляє прес-служба Національної поліції. Інцидент стався в Костянтинівці.