У центрі Одеси на вулиці знайшли мішок з мертвим чоловіком

У центрі Одеси на вулиці виявлено мішок із мертвим чоловіком. Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Читайте такожВ Одеській області розслідують смерть новонародженого, якого поклали в морозильну камеру Відзначається, що громадяни повідомили до поліції про виявлення на вулиці Ніжинській біля сміттєвого контейнера закривавленого мішка з мертвим чоловіком.

«В даний час встановлюється особа небіжчика і обставини, за яких тіло опинилося біля сміттєвого бака», - повідомили в головному управлінні.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження, проводяться відповідні невідкладні заходи.