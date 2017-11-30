У центрі Одеси на вулиці знайшли мішок з мертвим чоловіком

20:17, 30 листопада 2017
Інциденти
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Про жахливу знахідку у поліцію повідомили громадяни.

112.ua

У центрі Одеси на вулиці виявлено мішок із мертвим чоловіком. Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Читайте такожВ Одеській області розслідують смерть новонародженого, якого поклали в морозильну камеру Відзначається, що громадяни повідомили до поліції про виявлення на вулиці Ніжинській біля сміттєвого контейнера закривавленого мішка з мертвим чоловіком.

«В даний час встановлюється особа небіжчика і обставини, за яких тіло опинилося біля сміттєвого бака», - повідомили в головному управлінні.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження, проводяться відповідні невідкладні заходи.

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Теги: #одесі тіло чоловіка#одесі мертвого чоловіка