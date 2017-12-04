У Черкасах п'ятикласниця тримає у страху всю школу (відео)

В одній зі шкіл Черкас п’ятикласниця залякала до смерті всю школу. Її перевели лише три тижні тому, але за цей час вона довела до нервового зриву й однокласників, і їхніх батьків.

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"Взяла чай і мене облила, я по холоду пішов додому мокрий", - розповідає її одноліток Юрій Даценко.

"На одну дівчинку вона сильно кричала - ми почали її захищати, а потім вона почала перед нами махати ножицями", - поділилася школярка Аміна Абукаре.

За 3 тижні конфліктна дівчинка була у школі лише 7 днів, кожен її візит був проблемою. Діти через неї відмовляються ходити на уроки.

Дирекція з'ясувала, що у попередній школі дитина так само мала проблеми з однокласниками.

Як повідомляв УНІАН, у Києві 8-річний хлопчик лупцює однолітків, вчителів та керівництво школи, наразі вже відкрито 12 кримінальних справ.