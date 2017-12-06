На Сумщині російський інформатор намагався влаштувати теракт на військовому об’єкті у день ЗСУ (фото)

Співробітники Служби безпеки України затримали інформатора РФ під час спроби закласти вибухівку на одному з військових об’єктів у Сумській області. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Правоохоронці встановили, що мешканець обласного центру був завербований спецслужбами РФ як інформатор. Чоловік, зокрема, передавав кураторам дані про військові об’єкти та правоохоронні структури регіону.

Оперативники спецслужби задокументували, що на початку грудня зловмисник отримав з Росії нове завдання.

«За задумом кураторів, він мав здійснити терористичний акт на одному з військових об’єктів у День Збройних сил України. Вибуховий пристрій еквівалентний майже двом кілограмам тротилу був переданий через «закладку», - йдеться у повідомленні.

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Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар УСБУ в Сумській області Олеся Рапута, співробітники СБУ затримали зловмисника вечері 5 грудня під час спроби закласти вибухівку під військовим об’єктом. Вона не уточнила назву об’єкта, про який йде мова, а також його місцезнаходження.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України.

Зловмисник затриманий згідно із ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Триває досудове слідство.

Раніше в Одесі затримали підозрювану в закладанні вибухівки під авто загиблого у Маріуполі полковника СБУ.