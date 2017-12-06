В Дніпрі до берега прибило величезний МАФ (відео)

Велетенський МАФ на баржі приплив і пришвартувався у самому центрі міста. Така поява кіоска-гіганта приголомшила не лише дніпрян, а й мерію.

Адже жодного документу на захоплення берегу та ріки немає, переконує міська влада, і навіть погрожує відправити нелегала течією геть.

До всього іншого, баржа з величезним магазином незаконно підключилася до електролінії Дніпра. За даним фактом було викликано поліцію і оформлений протокол. Але оскільки до співробітників правоохоронних органів ніхто не вийшов, на чиє ім'я було оформлено протокол - невідомо.