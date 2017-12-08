На Львівщині через вибух на вагоноремонтному заводі загинув працівник

У райцентрі Стрий на Львівщині 7 грудня через вибух на державному підприємстві «Стрийський вагоноремонтний завод» загинув працівник.

Як повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, на території підприємства о 15.30 стався вибух під час розпилювання працівником підприємства металевої бочки з-під невідомої речовини.

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Внаслідок вибуху 61-річний працівник отримав опіки і травми та у вкрай важкому стані був госпіталізований до реанімаційного відділення районної лікарні, де від отриманих травм помер.

Причини події з’ясовуються, призначено ряд експертиз. На місці працювали працівники поліції. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.