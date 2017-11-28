Чотирьом проросійським терористам загрожує по 12 років тюрми за невдалий підрив електропідстанції Львова

Слідчими Служби безпеки України Львівщини скеровано до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох громадян України, які обвинувачуються у замаху на вчинення терористичного акту на Львівщині. Про це йдеться у повідомленні на сайті Генеральної прокуратури України.

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"Вказані особи вступили у злочинну змову для вчинення терористичних актів на території Львівщини ще на початку 2014 року. Таким чином зловмисники намагались продемонструвати свою незгоду із діями органів державної влади України щодо проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей", - зауважили в прокуратурі.

Згідно з повідомленням, для того, щоби привернути увагу до своїх політичних поглядів, вказані особи планували здійснити закладення саморобного радіокерованого вибухового пристрою на одній із електропідстанцій Львова. Проте, довести свій намір до завершення їм завадили правоохоронці, затримавши організаторів і виконавців злочину на "гарячому".

Санкції ч. 3 ст. 15 та ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України передбачають покарання у вигляді 12 років позбавлення волі, додали в прокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно СБУ затримала росіянина, який спалив авто сім'ї нардепа та планував вибух біля вокзалу в Києві.