В Одесі затримали китайця, який намагався вивезти до Туреччини 6 кілограмів бурштину

У міжнародному аеропорту «Одеса» під час спроби незаконного вивезення до Туреччини 6 кг бурштину затримано громадянина Китаю. Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеського прикордонного загону, 7 грудня в пункті пропуску «Одеса-авіа» прикордонники Одеського загону спільно з працівниками фіскальної служби не допустили вивезення бурштину з України до Туреччини.

«Під час оформлення пасажирів авіарейсу «Одеса-Стамбул» за допомогою комплексу «Рапіскан» прикордонно-митною оглядовою групою було виявлено в особистих речах громадянина Китаю три підозрілих пакети», - повідомили в прес-службі.

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За результатами проведеного поглибленого огляду виявлено 77 каменів бурштину загальною вагою понад 6 кг.

Наразі громадянина Китаю притягнуто до відповідальності за порушення митного законодавства. Янтар вилучено в установленому порядку.

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