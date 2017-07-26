У львів'янина правоохоронці вилучили 100 кілограмів бурштину

Правоохоронці під час обшуків у помешканні жителя Львова вилучили близько 100 кілограмів бурштину. Про це повідомляє прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

"В межах кримінального провадження, зареєстрованого за ст.198, ч.4 ст.240 КК України (незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, придбання, зберігання та збуту майна, завідомо одержаного злочинним шляхом) проведено комплекс слідчих та розшукових дій, спрямованих на документування та припинення фактів незаконної торгівлі камінням бурштину на території Львівської області", - йдеться в повідомленні.

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В рамках слідчих дій у у кримінальному провадженні встановлено, що житель Львівської області накопичує і здійснює збут бурштину, який отримано злочинним шляхом.

"У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, 25 липня у м.Львові за місцем проживання фігуранта проведено невідкладний обшук, в ході якого було вилучено близько 100 кг каміння бурштину, з яких орієнтовно 70 кг сирцю та 30 кг обробленого каменю", - зазначила Сарган.