Жителі Львова намагались дроном доправити контрабандні сигарети до Польщі

Прикордонники затримали двох контрабандистів, які за допомогою квадрокоптера намагались переправити сигарети за кордон.

Як повідомляє прес-служба ДПСУ, 8 грудня на українсько-польському кордоні, прикордонники відділу «Краковець» отримали інформацію від польських колег про спостереження ними польоту безпілотного літального апарату.

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«Охоронці кордону обох держав негайно розпочали пошук осіб, причетних до порушення. За деякий час неподалік кордону українські прикордонники виявили мікроавтобус та двох чоловіків. В транспортному засобі знайшли нашвидкуруч складений квадрокоптер марки «Фантом» та 3 блоки цигарок підготовлених для переміщення за його допомогою», — ідеться у повідомленні.

Порушниками виявились мешканці Львівщини, батько та син 1958 та 1981 р.н. За порушення прикордонного режиму відносно громадян складені протоколи про адміністративне правопорушення.

Крім того, за фактом виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 282 ККУ «Порушення правил використання повітряного простору» прикордонники повідомили представників Нацполіції. Оперативно-слідча група вилучила коптер та тютюнові вироби.