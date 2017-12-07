У Києві озброєний злочинець-рецидивіст викрав дівчину, щоб з нею помиритися

Поліцейські Києва затримали чоловіка, який під загрозою ножа викрав співмешканку. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

У середу, 6 грудня, в чергову частину Оболонського управління поліції надійшло повідомлення, що невідомий, погрожуючи ножем, насильно заштовхнув в салон іномарки дівчину і поїхав у невідомому напрямку. За вказаною адресою були направлені наряди патрульних.

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Консьєрж будинку розповіла правоохоронцям, що бачила чоловіка, який, розмахуючи ножем, силою посадив в машину дівчину і поїхав. Відпрацьовуючи цю інформацію, поліцейські встановили, що таким чином підозрюваний хотів помиритися зі своєю співмешканкою.

Згодом за орієнтуванням патрульні в Умані затримали «Мерседес», в якому перебувала потерпіла.

Як встановили слідчі, цивільне подружжя проживали спільно в Одесі. Восени вони розійшлися - і 23-річна дівчина переїхала в Київ, де орендувала житло і навчалася на курсах. Її співмешканець все це час ревнував її і погрожував по телефону. Він навіть приїжджав до столиці і кілька разів кулаками «вирішував конфлікт» і намагався повернути жінку.

Після затримання чоловік зізнався, що діяв так, щоб помиритися з колишньою і змусити її повернутися додому.

Слідчі кваліфікували подію за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Встановлено, що за плечима затриманого вже є кримінальне минуле: злочинець неодноразово потрапляв в поле зору правоохоронців за скоєння різних злочинів.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві на очах у перехожих викрали жінку.