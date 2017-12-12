Під Кропивницьким зниклу 5 днів тому 12-річну дівчинку знайшли мертвою

В селі Обознівка Кіровоградського району знайшли тіло 12-річної дівчини, яка зникла у п’ятницю, 8 грудня. Як повідомили УНІАН у секторі комунікації поліції Кіровоградської області, сьогодні, 12 грудня, у селі Обознівка Кіровоградського району знайшли тіло 12-річної Катерини Добродій.

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«Підтверджуємо факт. Що сьогодні було виявлено тіло розшукуваної неповнолітньої дівчини. Наразі на місці працюють слідчі», - зазначила керівник сектору комунікації ГУ НП в Кiровоградськiй областi Вiталiна Бевзенко.

Нагадаємо, 12-річна Катерина Добродій зникла у п’ятницю, 8 грудня. Дівчина пішла у школу, але до навчального закладу не дійшла. Дівчинку шукали протягом п’яти днів.