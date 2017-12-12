У Кропивницькому чотири дні тому загадково зникла школярка, пошуки розгортають на всю область (відео)

Пошуки 12-річної школярки, яка загадково зникла чотири дні тому в Кропивницькому, сьогодні розгорнуть на всю область. Катерина Добродій пішла до школи ще минулої п'ятниці і не повернулася, повідомляє ТСН.

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Жодної версії, куди могла зникнути дитина, не мають ані рідні, ані поліція. Поліція наразі обстежила район, де жила дівчина. Знайшли лише мобільний телефон біля її будинку. До пошуків дівчини долучилися волонтери.

Нещодавно школярка захопилася інтернет-рухом, учасники якого розповідають про жахливі історії, які з ними траплялися, змагаючись у такий спосіб за прихильників, зазначає ТСН.

Як раніше розповіла журналістам бабуся дівчини, у день зникнення вона не хотіла йти у школу і намагалася відпроситися у матері, але та її відправила. Телефон дівчини знайшли біля зупинки, з якої вона мала відправитися до школи. До її пошуків були залучені кінологи та квадрокоптери.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада у Києві зникла 14-річна дівчинка. Її знайшли в Умані в дивному стані, з порізами на руках, повністю розібраним на деталі телефоном та інструкцією у кишені для подальших дій. Поліція підозрює, що причиною всьому стала гра "Червона сова", у якій куратори через соцмережі дають учасникам завдання, змушуючи їх не спати ночами заради загадкового призу.