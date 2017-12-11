У Харківській області комбриг намагався вбити свого заступника - ЗМІ

У Харківській області поліція відкрила кримінальне провадження за фактом спроби вбивства військовослужбовця.

З матеріалів справи стало відомо, що НП сталася в Чугуєві на території військової частини 0501 92-ї ОМБР у ніч з 6 на 7 грудня, передає NewsRoom з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Близько 18:00 командир бригади подзвонив своєму заступнику, підполковнику Б., й звинуватив у тому, що той не привітав його з Днем Збройних сил України (відзначається саме 6 грудня). Після цього комбриг наказав заступнику їхати в навчальний центр. У вказане місце Б. прибув близько 21:00.

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Через чотири години комбриг наказав п'ятьом офіцерам, присутнім у приміщенні, вийти назовні. Замість них всередину зайшли двоє військовослужбовців, які зачинили за собою двері. Тоді командир бригади спробував вдарити підполковника ножем, але той ухилився. Після старший за званням наказав двом бійцям вбити свого заступника, а сам пообіцяв обставити це як дезертирство.

Один з присутніх схопив залізний стілець й вдарив жертву по голові. Коли заступник комбрига впав, зловмисник завдав йому ще декількох ударів, проте постраждалий зміг піднятися, вибити двері й втекти. Надалі чоловік звернувся по медичну допомогу. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 КК України. На місце виїжджали співробітники військової прокуратури.

Як стало відомо NewsRoom, наступного дня постраждалий був переведений у харківський військовий госпіталь. Там розповіли, що у чоловіка була перебинтована голова, проте в цілому його стан не викликав побоювань.

Як повідомляв УНІАН, в Очакові Миколаївської області стався конфлікт зі стріляниною між двома військовослужбовцями, в результаті чого один з них був госпіталізований з вогнепальним пораненням.