На Львівщині в ДТП загинув 23-річний військовослужбовець

У Яворівському районі Львівщини 14 грудня внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув 23-річний військовослужбовець. Як повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, автопригода сталася о 03.20 поблизу міста Яворів.

Зазначається, що 32-річний житель Яворівського району, керуючи автомобілем Opel Sintra, поза межами пішохідного переходу скоїв наїзд на військовослужбовця за контрактом, жителя села Качанівка Тернопільської області, який від отриманих травм помер на місці ДТП.

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Як уточнили у Головному управлінні Нацполіції області, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди також постраждала 18-річна пасажирка іномарки, яку після надання медичної допомоги було відпущено додому.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, – карається позбавленням волі на строк до восьми років).

Як повідомляв УНІАН, у Києві відбулася масштабна ДТП з евакуатором, постраждали дві людини.