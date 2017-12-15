Вибух на заводі у Тернополі: рятувальники вважають причиною порушення технологічного процесу (фото, відео)

За даними рятувальників, причиною вибуху на заводі комбінату «Будіндустрія» в Тернополі стало порушення технологічного процесу.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ДСНС в Тернопільській області, в бетонно-формувальному цеху підприємства вибухнула газова суміш, в результаті чого сталось часткове руйнування залізобетонного даху на площі близько 576 м кв. (24х24 м). Під завалами бетонних конструкцій опинився працівник цеху, громадянин 1951 року народження, житель Тернополя.

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Рятувальники негайно розпочали пошукові та аварійно-рятувальні роботи. Загалом до них залучено 5 одиниць техніки та 23 працівників особового складу пожежно-рятувальної бригади.

Місце події та зону можливих руйнувань було огорожено та освітлено. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт для обстеження місця завалу, а також прилеглої території на наявність потерпілих, залучався позаштатний кінологічний розрахунок управління. О 20.55 потерпілого вивільнили з-під завалу та передали працівникам центру екстреної медичної допомоги, які госпіталізували його в реанімаційне відділення Тернопільської міської лікарні №1.

Ймовірна причина вибуху – порушення технологічного процесу. Остаточні висновки, щодо причин та наслідків вибуху будуть прийняті після завершення детального вивчення обставин події, обстеження будівлі та проведення засідання спеціальної комісії.

Як повідомляв УНІАН, вибух стався учора 14 грудня орієнтовно о 19:20, один чоловік в результаті постраждав, опинившись під завалами.