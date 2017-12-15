4 метри глибиною: в Одесі посеред проїжджої частини утворилася величезна діра (фото)

На вулиці Канатній в Одесі прямо на проїжджій частині утворилася діра. Як повідомляє місцеве видання "Пушкинская" провал огородили, проте навіть здалеку видно, що його глибина становить близько 4 метрів.

Комунальники зазначають, що причиною виникнення провалу, ймовірно, стала аварія на тепломережі. Коли проблему будуть усувати присутні на місці комунальники не знають.

Комунальники відзначили, що просили поліцію повністю перекрити цю ділянку дороги, але правоохоронці, за їх словами, відмовилися. В результаті часткового перекриття проїзної частини на дорозі утворилася пробка.

Як повідомляв УНІАН, у російському Красноярську машина провалилася під асфальт через комунальної аварії.