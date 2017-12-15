4 метри глибиною: в Одесі посеред проїжджої частини утворилася величезна діра (фото)
15:12, 15 грудня 2017Інциденти
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Поблизу місця аварії через часткове перекриття руху транспорту утворилася величезна пробка.
Провал обгородили парканом / Пушкінська
На вулиці Канатній в Одесі прямо на проїжджій частині утворилася діра. Як повідомляє місцеве видання "Пушкинская" провал огородили, проте навіть здалеку видно, що його глибина становить близько 4 метрів.
Комунальники поки не знають, коли будуть усувати проблему / Пушкінська
Комунальники зазначають, що причиною виникнення провалу, ймовірно, стала аварія на тепломережі. Коли проблему будуть усувати присутні на місці комунальники не знають.
На вулиці Канатній провалився асфальт / Пушкінська
Комунальники відзначили, що просили поліцію повністю перекрити цю ділянку дороги, але правоохоронці, за їх словами, відмовилися. В результаті часткового перекриття проїзної частини на дорозі утворилася пробка.
Як повідомляв УНІАН, у російському Красноярську машина провалилася під асфальт через комунальної аварії.
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