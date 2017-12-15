4 метри глибиною: в Одесі посеред проїжджої частини утворилася величезна діра (фото)

15:12, 15 грудня 2017
Інциденти
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Поблизу місця аварії через часткове перекриття руху транспорту утворилася величезна пробка.

Пушкінська

На вулиці Канатній в Одесі прямо на проїжджій частині утворилася діра. Як повідомляє місцеве видання "Пушкинская" провал огородили, проте навіть здалеку видно, що його глибина становить близько 4 метрів.

Пушкінська

Комунальники зазначають, що причиною виникнення провалу, ймовірно, стала аварія на тепломережі. Коли проблему будуть усувати присутні на місці комунальники не знають.

Пушкінська

Комунальники відзначили, що просили поліцію повністю перекрити цю ділянку дороги, але правоохоронці, за їх словами, відмовилися. В результаті часткового перекриття проїзної частини на дорозі утворилася пробка.

Як повідомляв УНІАН, у російському Красноярську машина провалилася під асфальт через комунальної аварії.

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Теги: #в Одесі провалився асфальт#яма на дорозі