У Києві 14-річна дівчина викинулася з 5-го поверху через відібраний планшет

У Деснянському районі міста Києва, на вулиці Оноре де Бальзака сталася трагічна подія. Про це повідомляють "Вартові Еспрессо".

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За попередніми даними, мати забрала у 14-річної доньки планшет і пішла на вулицю гуляти з собакою.

У цей час, дівчина, обурившись, що мати не дала їй можливості зайти в соціальні мережі, викинулася з 5-го поверху. В результаті падіння дівчина отримала травми, несумісні з життям.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, співробітники якої встановлять усі обставини трагедії.

Нагадаємо, у Львові 14-річна дівчина загинула в результаті падіння з вікна своєї квартири на 15-му поверсі житлового будинку. На момент події в приміщенні її рідних не було, у квартирі виявлено її передсмертну записка, зміст якої не розголошується в інтересах слідства.