У Києві під час вибуху гранати чоловікові відірвало кисть

Поліція Києва встановлює обставини вибуху гранати у Голосіївському районі, що стався сьогодні вдень на вулиці Маршала Якубовського у приміщенні прийому вторинної сировини.

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Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, внаслідок вибуху постраждав чоловік, йому відірвало кисть.

По прибуттю на місце виклику нарядів патрульної поліції та вибухотехніків, оперативники з’ясували, що чоловік без постійного місця проживання знайшов у смітнику предмет, схожий на гранату, приніс його до прийому вторсировини, де під час необережного поводження відбувся вибух. Лікарі, які прибули на виклик, госпіталізували потерпілого.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження, додали в поліції.