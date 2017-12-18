На Львівщині зіткнулись два мікроавтобуси: п'ятеро постраждалих

У Бродівському районі Львівської області напередодні, 17 грудня, внаслідок зіткнення двох мікроавтобусів було травмовано п’ятьох людей.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, дорожньо-транспортна пригода сталася о 17.15 у с. Ясенів.

50-річний житель Житомирської області, керуючи мікроавтобусом Volkswagen скоїв зіткнення з мікроавтобусом ГАЗ, за кермом якого перебував 32-річний житель Львівщини.

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Внаслідок зіткнення з травмами госпіталізовано в Буську районну лікарню обох водіїв транспортних засобів, двох пасажирів «Газелі» (жителі Львівщини) та пасажирку мікроавтобуса Volkswagen, жительку Житомирщини.

Станом на сьогоднішній ранок водій та 29-річний пасажир «Газелі» перебувають у важкому стані, троє інших постраждалих - у стані середньої важкості, в них діагностовано закриті черепно-мозкові травми, струс головного мозку, травми живота.

Всі обставини події встановлюються.

Як повідомляв УНІАН, з початку року на Львівщині у ДТП загинуло понад 300 осіб.