З початку року на Львівщині у ДТП загинуло понад 300 осіб
17:47, 16 грудня 2017Інциденти
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Зазначається, що це на 21% більше, ніж за аналогічний період 2016 року.
З початку року на Львівщині у ДТП загинуло понад 300 осіб / фото volynnews.com
У Львівській області з початку року у ДТП загинуло 321 особа, в тому числі, 29 дітей.
Про це йдеться у даних опублікованих Департаментом з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації.
Станом на 11 грудня 2017 року у Львівській області у ДТП загинуло 321 особа, в тому числі, 29 дітей. Це на 21% більше, ніж за аналогічний період 2016 року.
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Нагадаємо, що від початку року в ДТП в Україні загинуло 3058 осіб, а понад 31 тис. було травмовано.
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