З початку року на Львівщині у ДТП загинуло понад 300 осіб

У Львівській області з початку року у ДТП загинуло 321 особа, в тому числі, 29 дітей.

Про це йдеться у даних опублікованих Департаментом з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації.

Станом на 11 грудня 2017 року у Львівській області у ДТП загинуло 321 особа, в тому числі, 29 дітей. Це на 21% більше, ніж за аналогічний період 2016 року.

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Нагадаємо, що від початку року в ДТП в Україні загинуло 3058 осіб, а понад 31 тис. було травмовано.