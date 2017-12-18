У Дніпрі небезпечний маневр джипа призвів до зіткнення тролейбуса і вантажівки з ковбасою (відео)
В результаті аварії тріснуло лобове скло нового тролейбуса. Водій "Газелі" звинуватив "чорний джип", який зник з місця події.
Сьогодні, 18 грудня, близько 14:15, на Січеславській Набережній у Дніпрі тролейбус № 2 зіткнувся з «Газеллю», яка перевозила ковбасу. У тролейбусі були пасажири, але вони не постраждали, повідомив Інформатор.
Читайте такожНа Львівщині зіткнулись два мікроавтобуси: п'ятеро постраждалихТролейбус в'їхав у вантажну частину «Газелі». Внаслідок аварії тріснуло лобове скло електротранспорту. «Мене підрізав чорний позашляховик — і я різко загальмував. А в мене в'їхав тролейбус», — розповів водій вантажного автомобіля. Про це повідомляє Інформатор з місця події.
Чорний джип зник з місця аварії. Пасажири в тролейбусі не постраждали.
Як повідомляв УНІАН, раніше в Житомирській області водій мікроавтобуса травмував школяра на переході і втік з місця ДТП.