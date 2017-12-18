На Житомирщині водій мікроавтобуса травмував школяра на пішохідному переході та зник з місця ДТП

Сьогодні вранці у Бердичеві Житомирської області водій мікроавтобуса травмував школяра на пішохідному переході та втік з місця аварії.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій поліції Житомирської області, аварія сталася на пішохідному переході біля фабрики одягу на Соборній площі.

Читайте такожНа Львівщині зіткнулись два мікроавтобуси: п'ятеро постраждалих

Мікроавтобус білого кольору збив десятирічного учня четвертого класу місцевої школи, який переходив дорогу по пішохідному переходу.

Внаслідок аварії школяр отримав легкі травми.

Водій мікроавтобуса утік з місця події, наразі поліція встановлює його особу.

Наразі за цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 286 ч.1 ( порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.