Схуд на 15 кг: другого учасника смертельної ДТП у Харкові відправлять із СІЗО до лікарні

Днями Геннадія Дронова, другого підозрюваного у смертельній аварії на Сумській, відправлять на обстеження в лікарню. До цього висновку прийшов Київський райсуд під час нещодавнього засідання щодо продовження терміну утримання Дронова під вартою, пише харківське видання "Місто Х".

За словами адвоката, рішення про відправку його підзахисного на лікування було прийнято ще під час засідання Київського міського суду. Однак через тиждень підозрюваного так і не перевели в клініку.

Читайте такожКривава ДТП у Харкові: останню постраждалу виписали з лікарні

"Слідчий повинен доручити експертам провести обстеження. Ось чекаємо. Скільки він може тягнути? Тиждень-два, я думаю, може. Але в рамках досудового розслідування мій клієнт повинен пройти медичну перевірку", - повідомив адвокат.

Також Перепелиця повідомив, що у Дронова дуже погане самопочуття, а належного лікування в СІЗО він не отримує.

"Дронов схуд кілограмів на 15 не тому, що голодує, а тому що організм в стресі і не приймає їжу", - розповів адвокат.

Як повідомляв УНІАН, за той час, поки Дронов перебував у будівлі суду під час розгляду справи, йому два рази викликали «швидку». Він скаржився на головні болі, слабкість і повна відсутність апетиту. Враховуючи стан підозрюваного, суддя Світлана Муратова зобов'язала наслідок відправити Дронова на повне медичне обстеження.