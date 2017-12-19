У Дніпрі арештували кримського сепаратиста

Співробітники поліції затримали у Дніпрі 37-річного бойовика, який на початку березня 2014 року перебував в так званій "самообороні Криму", і сприяв російським військам в захопленні українського півострова. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

"Зловмисник разом зі своїми соратниками проводив агітаційну діяльність, спрямовану на вихід Автономної Республіки Крим зі складу України і приєднання півострова до Російської Федерації. Також, будучи членом штурмового загону, він брав участь у блокуванні і захопленні кількох військових частин, а також адміністративних будівель органів влади і місцевого самоврядування", - зазначили у відомстві.

Як повідомляється, постановою слідчого судді Приморського райсуду Одеси підозрюваному в посяганні на територіальну цілісність України обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на два місяці без можливості внесення застави.