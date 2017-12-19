На Дніпропетровщині далекобійники за крадіжку підвісили чоловіка за ноги (відео)

20:57, 19 грудня 2017
Інциденти
3878 0

Чоловіки зловили крадіїв та влаштували самосуд.

На Дніпропетровщині далекобійники зловили чоловіка, який крав у них дизельне пальне та акумулятори. Аби провчити підвісили його за ноги на дерево, а відео виклали в інтернет. Скільки провисів крадій невідомо, зняли його самі ж водії.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Києві біля "Лук'янівської" побили водія, який припаркував автомобіль посеред дороги.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter