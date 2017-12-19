На Дніпропетровщині далекобійники за крадіжку підвісили чоловіка за ноги (відео)
20:57, 19 грудня 2017Інциденти
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Чоловіки зловили крадіїв та влаштували самосуд.
На Дніпропетровщині далекобійники зловили чоловіка, який крав у них дизельне пальне та акумулятори. Аби провчити підвісили його за ноги на дерево, а відео виклали в інтернет. Скільки провисів крадій невідомо, зняли його самі ж водії.
Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Києві біля "Лук'янівської" побили водія, який припаркував автомобіль посеред дороги.
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