На Дніпропетровщині далекобійники за крадіжку підвісили чоловіка за ноги (відео)

На Дніпропетровщині далекобійники зловили чоловіка, який крав у них дизельне пальне та акумулятори. Аби провчити підвісили його за ноги на дерево, а відео виклали в інтернет. Скільки провисів крадій невідомо, зняли його самі ж водії.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Києві біля "Лук'янівської" побили водія, який припаркував автомобіль посеред дороги.