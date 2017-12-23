В Одесі до 5 років засудили двох співробітників СБУ, які вимагали у настоятеля монастиря півмільйона доларів

В Одесі до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено двох співробітників СБУ, які вимагали у 2015 році у настоятеля Свято-Іверського чоловічого монастиря Діодора (Віталія Васильчука) 500 тис. дол.

Це випливає з вироку Київського районного суду Одеси, що є в розпорядженні УНІАН.

Згідно з вироком, винесеним 15 грудня, два роки тому двоє офіцерів Управління СБУ в Одеській області вимагали у священика велику суму грошей. Спочатку вони зажадали 500 тис. дол., погрожуючи потерпілому нібито «зацікавленістю» його діяльністю з боку співробітників столичної спецслужби, оскільки вікарій Одеської єпархії Української православної церкви Московського патріархату нібито незаконно переоформив земельну ділянку прихожанина на користь монастиря. Співробітники, не відкривши кримінальне провадження, наполягали на тому, що за священика ніхто не заступиться.

Священик сказав, що може віддати тільки 70 тис. дол., але для цього йому потрібно продати землю, і звернувся у військову прокуратуру. Пізніше розслідування здійснювало Національне антикорупційне бюро під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Як повідомили в прес-службі САП, встановлено, що обвинувачені, будучи посадовими особами, в період з 20 листопада до 13 грудня 2015 року вимагали гроші у єпископа - вікарія Одеської єпархії УПЦ за невжиття заходів з відкриття кримінальної справи і знищення компрометуючої його інформації.

«13 грудня 2015 року в робочому кабінеті священика вони отримали частину раніше обумовленої неправомірної вигоди - 50 тис. дол., що за офіційним курсом Національного банку України становило понад 1168145,95 гривень», - повідомили в САП.

Київський райсуд Одеси 15 грудня визнав винними співробітників спецслужби в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, тобто замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинений за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

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Зазначається, що суд призначив обвинуваченим покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Обвинувачені з 2015 року перебували в СІЗО, і суд залишив цей запобіжний захід без зміни, але з правом внесення застави 128 тис. грн.

При цьому в САП наполягають, зловмисники скоїли злочин, що кваліфікується за ч. 4 ст. 368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди в особливо великому розмірі). Тому прокурори САП готують апеляційну скаргу на вищезгаданий вирок суду «з метою належної оцінки доказів версії слідства про отримання обвинуваченими неправомірної вигоди». Останнє передбачає більш суворе покарання.

«На думку прокурорів САП, суд першої інстанції оцінив надані обвинуваченням докази як замах на заволодіння чужим майном шляхом обману, проте, за версією слідства, все вказує на одержання неправомірної вигоди обвинуваченими», - пояснили в прокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2015 року в Одесі під час отримання 50 тис. дол. були затримані два співробітника СБУ. Операцію із затримання співробітників підрозділу, що займається питаннями захисту національної державності (департамент «Т»), проводили співробітники військової прокуратури та внутрішньої безпеки СБУ.