Слідчий СБУ засуджений до 7,5 років в'язниці за хабар

Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Західного регіону.

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У 2015 році правоохоронець вимагав у начальника управління з питань громадянства, реєстрації та роботи громадян з тимчасово окупованих територій ДМС регіону хабара у 12 тис. доларів. Натомість підполковник юстиції обіцяв не притягувати його до кримінальної відповідальності.

Офіцер призначив зустріч у ресторані «Українська кухня». Гроші в розмірі 300 тис. гривень підсудний попросив залишити в багажнику свого автомобіля. Однак правоохоронці спіймали його на гарячому.

Враховуючи обставини, суд засудив старшого слідчого до 7,5 років в'язниці. Офіцер позбувся майна і звання «підполковник юстиції».