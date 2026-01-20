Трамп різко 'наїхав' на Британію через острів у Індійському океані

Президент США назвав це "актом повної слабкості" і знову нагадав про свої бажання щодо Гренландії.

Президент США Дональд Трамп на своїй сторінці в Truth Social різко розкритикував Британію за її бажання передати острів Дієго-Гарсія Маврикію.

"Шокуюче, але наш "блискучий" союзник по НАТО, Велика Британія, наразі планує віддати острів Дієго-Гарсія, де розташована важлива військова база США, Маврикію, і зробити це без жодної причини. Немає сумнівів, що Китай і Росія помітили цей акт повної слабкості. Це міжнародні держави, які визнають лише силу, саме тому Сполучені Штати Америки під моїм керівництвом вже через рік стали користуватися повагою, як ніколи раніше", – написав Трамп.

Він також назвав бажання Британії передати острів "актом великої дурості" і сказав, що це одна з великої низки причин національної безпеки США, через яку Вашингтон повинен придбати Гренландію.

"Данія та її європейські союзники повинні вчинити правильно", – додав Трамп.

Дієго-Гарсія - у чому проблема

Дієго-Гарсія – це найбільший острів в архіпелазі Чагос в Індійському океані. На ньому розташовані авіабази США та Великої Британії, заради будівництва яких з острова було депортовано значну кількість місцевих жителів. Сам острів має стратегічне значення, оскільки розташований в центрі Індійського океану та дозволяє контролювати ключові морські маршрути у регіоні.

Зазначимо, що раніше видання The Telegraph повідомляло про те, що Маврикій посилив співпрацю з Москвою в галузі рибальства та "морських досліджень". Про домовленості Британії з Маврикієм щодо передачі островів Чагос стало відомо навесні 2025 року. Тоді критики цього рішення заявляли, що угода дасть змогу союзникам Маврикія, зокрема Росії, будувати спостережні пости навколо Дієго-Гарсія, що поставить під загрозу безпеку бази.

