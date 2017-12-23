На Львівщині легковик зіткнувся з автобусом, постраждали п’ять осіб (фото, відео)

У Стрийському районі Львівщини сьогодні внаслідок зіткнення легкового автомобіля «ВАЗ 2106» з рейсовим автобусом «Газель» госпіталізовано п’ятьох осіб.

Читайте такожУ Дніпрі небезпечний маневр джипа призвів до зіткнення тролейбуса і вантажівки з ковбасою (відео)Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Нацполіції у Львівській області, дорожньо-транспортна подія сталася сьогодні о 7.40 неподалік села Конюхів.

Внаслідок зіткнення автомобіля з рейсовим автобусом, що їхав за маршрутом Стрий-Колодниця отримали травми різного ступеня тяжкості й госпіталізовані в лікарню обидва водії та троє пасажирів автобуса (двоє чоловіків та жінка, мешканці Стрийського району).

Транспортні засоби зазнали значних ушкоджень, рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць провели роботи з деблокування потерпілого з автомобіля, та відключили акумуляторну батарею, аби запобігти займанню автівки.

Крім того, фахівці ДСНС промили дорогу від розлитих паливно-мастильних матеріалів.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу ("порушення правил безпеки дорожнього руху"), яке передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.