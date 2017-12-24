На Сумщині внаслідок ДТП перекинулася маршрутка, є постраждалі

У Сумській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди перекинувся рейсовий пасажирський мікроавтобус Mercedes Sprinter, що прямував за маршрутом «Харків-Кролевець», постраждали дві людини.

Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник відділу комунікації Головного управління Національної поліції України в Сумській області Ельвіра Біганова, інформація про ДТП надійшла до правоохоронців на лінію «102» сьогодні, 24 грудня, о 15.13.

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Згідно із повідомленням, у зв’язку із погодними умовами ситуація на дорогах області складна, автомобілісти скаржаться на ожеледицю, через яку трапилося кілька аварій.

«Зокрема, в Тростянецькому районі неподалік села Боромля в кювет перекинувся рейсовий пасажирський мікроавтобус. Виїздом на місце події слідчо-оперативної групи було встановлено, що на трасі «Харків-Суми» рухався мікроавтобус Ford Transit, а за ним – мікроавтобус Mercedes Sprinter, в салоні якого знаходилося 6 пасажирів. Через ожеледицю мікроавтобус Ford закрутило на дорозі, водій не впорався з керуванням і з’їхав у кювет. Автобус Mercedes намагався уникнути зіткнення з попутнім транспортним засобом і також з’їхав у кювет, де перекинувся на бік», – зазначила Біганова.

За попередніми даними, двоє пасажирів – чоловік і жінка – отримали тілесні ушкодження, але від госпіталізації відмовилися. На місці ДТП працюють співробітники поліції.