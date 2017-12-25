В Ізмаїлі ув'язнений обманув конвоїрів і втік

У місті Ізмаїлі Одеської області ув'язнений втік з інфекційної лікарні, ввівши в оману конвоїрів. Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, вночі 23 грудня з Ізмаїльської інфекційної лікарні втік підслідний, якого доставили туди під конвоєм для проходження обстеження.

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«Цей громадянин підозрюється в незаконному заволодінні транспортним засобом. На час попереднього слідства його помістили в СІЗО, де він скаржився на погане самопочуття. Тому і був доставлений у медустанову, звідки він втік, ввівши в оману конвоїрів», - сказали в управлінні.

Щодо втікача відкрито ще одне кримінальне провадження відповідно до ст. 393 (втеча з місць позбавлення волі або з-під варти) КК України. Наразі вживаються заходи щодо встановлення його місцезнаходження.

Стосовно працівників СІЗО прокуратурою також відкрито кримінальне провадження за статтею «Службова недбалість» (ст. 367 КК України).

Як повідомляв УНІАН, у жовтні в Одесі з протитуберкульозного диспансеру втік 29-річний арештант слідчого ізолятора, якого доставили туди для медичного обстеження. Скориставшись тим, що конвоїри відволіклися, рецидивіст втік прямо з приміщення диспансеру.