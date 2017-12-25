ДТП на Полтавщині: при зіткненні мікроавтобуса та вантажівки одна людина загинула, ще одна травмована (фото)

Сьогодні, 25 грудня, поблизу села Новофедорівка Чутівського району, на автодорозі Київ – Харків – Довжанський сталося зіткнення маршрутного мікроавтобуса «Mercedes Benz Sprinter», що рухався у напрямку Харкова, та вантажного автомобіля «MAN», що їхав у Полтавському напрямку.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Полтавського облуправління поліції, після зіткнення мікроавтобус під керуванням 38-річного мешканця Сумської області з’їхав у кювет, вантажівка частково з'їхала на узбіччя та перекрила смугу руху у напрямку міста Харків.

Унаслідок аварії 2 людини (водій мікроавтобуса та 41-річна пасажир, мешканка Харківщини) отримали травми та були госпіталізовані. Від отриманих травм водій згодом помер.

По даному факту вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.