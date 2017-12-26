У Львові внаслідок пожежі біля стадіону "Україна" згоріли дві іномарки

У Львові внаслідок пожежі на автостоянці стадіону «Україна» згоріли дві іномарки, ще одна пошкоджена.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Головного управління ДСНС України у Львівській області.

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Як зазначається у повідомленні, інформація про пожежу на території автостоянки на вул. Липова Алея, 5 надійшла 03.38.

«Завдяки професійним діям вогнеборців масштабну пожежу вдалось ліквідувати та запобігти згоранню 30 автомобілів. Пожежу ліквідовано о 04.18. Вогонь повністю знищив автомобілі Mercedes-Benz, Volkswagen Crafter та автопричіп, а також пошкодив автомобіль Renault Master», - йдеться у повідомленні.

Обставини та причина займання встановлюється правоохоронними органами.

За інформацією кореспондента УНІАН, пожежа сталася на території автостоянки стадіону «Україна».

Довідка УНІАН. Стадіон «Україна» розташований неподалік центральної частини міста. Домашній стадіон футбольного клубу «Карпати» (Львів). Власником ФК «Карпати» є бізнесмен Петро Димінський.