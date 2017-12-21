Через пожежу у київській багатоповерхівці троє дітей та жінка опинилися у лікарні

У Дарницькому районі столиці вчора внаслідок пожежі у 9-поверховому будинку постраждала жінка і троє дітей.

Як повідомляє Головне управління ДСНС у м. Києві, повідомлення про пожежу у будинку на вул. Здолбунівській, 3-Б рятувальники отримали о 19.09.

Читайте такожНа Дніпропетровщині у пожежі в містечку для переселенців загинула 2-річна дівчинка (фото, відео)

Пожежа виникла в одній із квартир на 4-му поверсі будинку. Під час гасіння пожежі було врятовано жінку, яку передали медикам.

Також вогнеборці евакуювали з верхніх поверхів 25 осіб, серед яких 3 дітей. Дітей 2016, 2009, 2013 років народження госпіталізовано до лікарні з підозрою на отруєння чадним газом.

Пожежу було ліквідовано о 20.24.

Завдяки оперативним та злагодженим діям рятувальників вдалося запобігти розповсюдження вогню на інші квартири.

На місці події працювали 53 рятувальника, було задіяно 11 одиниць техніки.

Причина виникнення пожежі з’ясовується.

Як повідомляв УНІАН, у Черкаській області під час пожежі загинули четверо малолітніх дітей, яких мати замкнула в будинку і пішла. Як стало відомо згодом у загалом у жінки було шестеро дітей, а наразі вона вагітна сьомим.