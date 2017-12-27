У Житомирі викрили чоловіка, який намагався дати слідчому тисячу доларів хабара

Сьогодні у Житомирі прокуратура спільно із Нацполіцією викрили чоловіка, який намагався дати слідчому одну тисячу доларів хабара. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

Як зазначається у повідомленні, у середу, 27 грудня 2017 року, прокуратурою області спільно із слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в області, під час проведення негласних слідчих дій затримали чоловіка , коли він намагався дати хабара у в 1 тис. доларів правоохоронцю слідчого відділу Житомирського відділення поліції ГУНП в області".

Перебуваючи у службовому кабінеті відомчої установи, 36-річний житель іншої області пропонував хабар слідчому за вирішення питання щодо повернення автомобіля, на який було накладено арешт під час досудового розслідування.

Наразі чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Проводяться слідчі та процесуальні дії.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище) КК України проводить слідче управління Головного управління Нацполіції в області.

Прокуратура області здійснює процесуальне керівництво.

Санкція зазначеної статті передбачає покарання позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.