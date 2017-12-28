На Львівщині карета "швидкої" зіткнулася з поїздом, є постраждалі (фото)
15:19, 28 грудня 2017Інциденти
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Внаслідок аварії постраждало троє осіб, з них двох госпіталізували.
На Львівщині поїзд зіткнувся з автомобілем "швидкої" / фото lv.npu.gov.ua
Сьогодні близько 12.30 на залізничному переїзді в селі Давидів Львівської області карета швидкої допомоги зіткнулася з дизельним поїздом сполученням «Львів-Ходорів».
Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області, на момент аварії в автомобілі «швидкої» знаходилося четверо осіб, з них троє отримали травми – двох госпіталізували.
Наразі поліція встановлює усі обставини інциденту. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
фото lv.npu.gov.ua
Як повідомляв УНІАН, 26 грудня у Київській області пасажирський автобус злетів у кювет та перекинувся, внаслідок чого постраждало 13 осіб.
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