На Київщині перевернувся автобус з пасажирами, є постраждалі

Вчора пізно ввечері на 12-му кілометрі дороги «Митниця-Фастів» пасажирський автобус злетів у кювет та перекинувся.

Як повідомили у Головному управлінні Нацполіції у Київській області, водій мікроавтобуса не обрав безпечної швидкості руху, в результаті - не впорався з керуванням.

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У момент аварії у салоні перебувало понад два десятки пасажирів, з них 13 отримали тілесні ушкодження різного ступеню важкості, їх доставили до лікарні. Після огляду медиків сімох постраждалих довелося госпіталізувати.

За фактом ДТП поліція почала розслідування.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня під Слов'янськом автобус зіткнувся з легковиком, внаслідок чого перевернувся. В автобусі знаходилося 25 пасажирів, з них постраждали троє.