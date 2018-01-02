На Хрещатику легкове авто від удару перекинулося на дах (фото, відео)

1 січня близько 23:00 на перетині вулиць Інститутської та Хрещатик у столиці зіткнулися два легковики.

Після удару Audi перекинулася й опинилася на даху. Про це повідомляє Інформатор.

"Сталося лобове зіткнення з перекиданням. Audi їхала з Бессарабської площі, а Ford Focus - з Європейської площі. Як так сталося — невідомо. Ніхто не може нічого пояснити", — розповів інспектор патрульної поліції Володимир Матвієнко.

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"Швидка" забрала пасажирку Audi зі струсом головного мозку. Водій перевернутого автомобіля обійшовся невеликою травмою ноги і шоком.

Кілька свідків розповіли, що Ford Focus рухався не з Європейської площі, а з боку вулиці Михайлівської. І на зелене світло, яке горіло для Audi, той не пропустив її. Сам же Олександр, водій перекинутої машини, через шок не пам'ятає, з якого боку їхав Ford Focus.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня під Києвом перекинувся автобус з жителями білоруського Мозиря. У салоні були діти. Пасажири поверталися додому з київського аквапарку.