Під Києвом перекинувся автобус з туристами з Білорусі (фото)

00:49, 01 січня 2018
Інциденти
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Туристи з Білорусі поверталися додому з київського аквапарку.

соцмережі

У неділю під Києвом перекинувся автобус з жителями білоруського Мозиря. У салоні були діти. Пасажири поверталися додому з київського аквапарку.

ДТП з туристами з Білорусі / соцмережі

Співтовариство автомобілістів Мозиря у «ВКонтакте» повідомляє, що у дорожній пригоді дивом обійшлося без жертв, передає "Белсат".

Постраждалі люди одразу вирушили на батьківщину. У Мозирі деякі з них поїдуть відразу в лікарню.

Як повідомляв УНІАН, у Львівській області перекинувся пасажирський мікроавтобус.

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Теги: #ДТП з білорусами