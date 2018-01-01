Під Києвом перекинувся автобус з туристами з Білорусі (фото)
00:49, 01 січня 2018Інциденти
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Туристи з Білорусі поверталися додому з київського аквапарку.
В салоні автобусу були діти / соцмережі
У неділю під Києвом перекинувся автобус з жителями білоруського Мозиря. У салоні були діти. Пасажири поверталися додому з київського аквапарку.
ДТП з туристами з Білорусі / соцмережі
Співтовариство автомобілістів Мозиря у «ВКонтакте» повідомляє, що у дорожній пригоді дивом обійшлося без жертв, передає "Белсат".
Постраждалі люди одразу вирушили на батьківщину. У Мозирі деякі з них поїдуть відразу в лікарню.
Як повідомляв УНІАН, у Львівській області перекинувся пасажирський мікроавтобус.
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