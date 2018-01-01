Під Києвом перекинувся автобус з туристами з Білорусі (фото)

У неділю під Києвом перекинувся автобус з жителями білоруського Мозиря. У салоні були діти. Пасажири поверталися додому з київського аквапарку.

Співтовариство автомобілістів Мозиря у «ВКонтакте» повідомляє, що у дорожній пригоді дивом обійшлося без жертв, передає "Белсат".

Постраждалі люди одразу вирушили на батьківщину. У Мозирі деякі з них поїдуть відразу в лікарню.

Як повідомляв УНІАН, у Львівській області перекинувся пасажирський мікроавтобус.