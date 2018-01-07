В Одесі поліцейські на службовій машині потрапили в ДТП

В Одесі сьогодні сталася ДТП за участю автомобіля патрульної поліції. Як повідомили УНІАН у патрульній поліції Одеси, аварія сталася в районі 5-6 станцій Великого Фонтану.

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