В Одесі поліцейські на службовій машині потрапили в ДТП

20:39, 07 січня 2018
Інциденти
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Обидва автомобілі отримали механічні пошкодження. Люди не постраждали.

За результатами перевірки винний буде притягнутий до відповідальності / prm

В Одесі сьогодні сталася ДТП за участю автомобіля патрульної поліції. Як повідомили УНІАН у патрульній поліції Одеси, аварія сталася в районі 5-6 станцій Великого Фонтану.

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За словами очевидців, поліцейські на службовому Toyota Prius хотіли розвернутися через «дві суцільні лінії», внаслідок чого допустили зіткнення з автомобілем Chevrolet.

Обидва автомобілі отримали механічні пошкодження. Люди не постраждали.

Як зазначила прес-секретар патрульної поліції Одеси Алла Марченко, за фактом дорожньої аварії за участю патрульних складено «всі необхідні матеріали».

«За результатами перевірки винного буде притягнуто до відповідальності», - заявила Марченко.

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Теги: #Одеса ДТП