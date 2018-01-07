В Одесі поліцейські на службовій машині потрапили в ДТП
Обидва автомобілі отримали механічні пошкодження. Люди не постраждали.
В Одесі сьогодні сталася ДТП за участю автомобіля патрульної поліції. Як повідомили УНІАН у патрульній поліції Одеси, аварія сталася в районі 5-6 станцій Великого Фонтану.
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За словами очевидців, поліцейські на службовому Toyota Prius хотіли розвернутися через «дві суцільні лінії», внаслідок чого допустили зіткнення з автомобілем Chevrolet.
Обидва автомобілі отримали механічні пошкодження. Люди не постраждали.
Як зазначила прес-секретар патрульної поліції Одеси Алла Марченко, за фактом дорожньої аварії за участю патрульних складено «всі необхідні матеріали».
«За результатами перевірки винного буде притягнуто до відповідальності», - заявила Марченко.