"Дурепа якась!": у поліції показали, як у Львові жінка провезла патрульного на капоті півкілометра (відео)

Правоохоронці показали, як у Львові водійка з ознаками наркотичного сп’яніння збила патрульного і півкілометра провезла його на капоті. Про це повідомили у прес-службі місцевої поліції.

За кадром запису чути: - "Це що, жінка була з дитиною?" - "Так" - "Дурепа якась!"

Там нагадали, що 7 січня, близько 13-ї години, на вулиці Генерала Чупринки патрульні зупинили автомобіль Peugeot, який виїхав на трамвайну смугу зустрічного руху. На вимогу патрульного жінка-водій відмовилася пред’являти документи.

Читайте такожУ Миколаєві п'яний "гонщик" на шаленій швидкості збив чоловіка на пішохідному переході

"Під час спілкування із порушницею інспектори помітили у неї явні ознаки наркотичного сп’яніння. Раптово жінка натиснула на педаль газу й здійснила наїзд спочатку на одного інспектора, якого від удару відкинуло вбік, а тоді збила іншого патрульного й повезла його на капоті", - йдеться у повідомленні.

Провізши поліцейського кількома вулицями, водійка скинула патрульного з капота й на великій швидкості залишила місце пригоди. Поліцейського забрала "швидка". У нього діагностували забої, садна та перелом руки.

Як повідомляв УНІАН, у Львові за фактом наїзду на поліцейських відкрите кримінальне провадження. За вчинене їй загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років.