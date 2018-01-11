У Києві нетверезий підполковник поліції "влетів" на автомобілі у стовп - ЗМІ

У Києві на Солом'янській площі автомобіль Daewoo Nexia врізався в стовп.

Як пише dtp.kiev.ua, водій рухався на великій швидкості вул. Митрополита Василя Липківського в напрямку Солом'янської площі, не впорався з керуванням на обледенілій дорозі, "вилетів" з проїжджої частини та врізався в електроопору.

Водій в дуже важкому стані був госпіталізований. Автомобіль отримав серйозні механічні пошкодження. На місці працюють патрульна поліція, слідчо-оперативна група, бійці ДСНС.

За даними видання "Киев Оперативный", водієм, який потрапив у ДТП, виявився підполковник національної поліції, старший слідчий-криміналіст Головного слідчого управління - Едуард Регеда.

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"У нього усі ознаки сильного алкогольного сп’яніння, він втік з лікарні", - пише видання.

"Близько 21:45 водій автомобіля Daewoo Nexia, рухаючись по Митрополіта Липківського у бік Солом‘янської вулиці, біля Солом’янської площі втратив керування над автівкою та на великій швидкості в‘їхав пасажирською стороною в електроопору. Від удару автомобіль Daewoo почав горіти. На щастя, в салоні авто, крім водія, нікого не було і він зміг самостійно вибратися із палаючого авто. Пожежу оперативно ліквідували бійці пожежної охорони ДСНС. Водія госпіталізували", - пише "Киев Оперативный".