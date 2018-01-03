У Дніпрі чоловік під час конфлікту підірвав бойову гранату

12:32, 03 січня 2018
Інциденти
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Потерпілий, який отримав численні осколкові поранення, госпіталізований до лікарні.

Ілюстрація REUTERS

У Дніпрі поліція затримала зловмисника, який під час конфлікту кинув гранату під ноги іншому чоловіку. 

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області, подія сталася сьогодні близько першої години ночі на бульварі Слави. 

Між двома чоловіками виник конфлікт, в результаті якого один з них кинув під ноги іншому гранату, попередньо РГД-5.

Постраждалого, який дістав численні осколкові поранення, госпіталізовано до лікарні.

Зловмисника затримано та доставлено до поліції. 

За даним фактом відкрито два кримінальних провадження за частиною 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі проводяться слідчі дії.

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Теги: #вибух гранати#вибух гранати у Дніпрі