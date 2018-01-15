На Волині підліток випадково застрелив односельця з рушниці

У Волинській області неповнолітній внаслідок необережного поводження з мисливською рушницею застрелил 16-річного односельця.

Як повідомляє сектор комунікації ГУ Нацполіції у Волинській області, інцидент стався ввечері 14 січня. 15-річний житель Володимир-Волинського району випадково вистрілив з мисливської рушниці свого батька, поранивши в голову 16-річного хлопця. Від отриманих травм потерпілий помер на місці .

Читайте такожПогром зі стріляниною у стриптиз-клубі Києва влаштували з помсти (фото, відео)Зазначається, що мисливську рушницю «ИЖ 17» не було зареєстровано у встановленому законом порядку. Згідно з чинним законодавством, батька підлітка буде притягнуто до адміністративної відповідальності за неналежне зберігання гладкоствольної зброї.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 119 (вбивство з необережності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до п'яти років позбавлення волі.

У грудні минулого року повідомлялося, що на Дніпропетровщині десятирічний хлопчик знайшов пістолет і випадковим пострілом убив свою дворічну сестру. Дитина гуляла на вулиці і знайшла саморобний вогнепальний пристрій на звалищі.