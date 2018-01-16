На Житомирщині побільшало пожеж: за добу ліквідовано загоряння у чотирьох житлових будинках (фото)

З настанням морозів на Житомирщині побільшало пожеж: за добу ліквідовано загоряння дахів чотирьох житлових будинків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДСНС у Житомирській області, 16 січня о 05:59 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у приватному дерев’яному житловому будинку в селі Веселівка Коростенського району. Про це рятувальників сповістили випадкові свідки події, які помітили дим, що виходив з-під даху будівлі.

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На місці події бійці ДСНС встановили, що горіння відбувається на горищі житла, а загроза перекидання вогню на сусідні будівлі – відсутня. Рятувальники пожежу о 06:32 локалізували та о 09:10 – ліквідували. Вогнем знищено 40 кв. м даху житлового будинку.

До ліквідації загоряння залучалося 7 рятувальників та 2 одиниці пожежної техніки.

Подібні займання дахів осель були ліквідовані також в селі Ліщин Житомирського району, селі Купеч Коростенського району та в селищі Миропіль Романівського району.

Загиблих та травмованих не виявлено. Попередня причина всіх пожеж – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Наразі остаточні обставини чотирьох подій встановлюються фахівцями.