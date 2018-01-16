У Житомирській області на пожежі у приватній оселі постраждало двоє малолітніх дітей

Сьогодні у Житомирській області на пожежі у приватній оселі травмувалося двоє малолітніх дітей.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

16 січня о 10:26 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у приватному цегляному житловому будинку в селі Грушки Хорошівського району. Про це рятувальників сповістили працівники швидкої допомоги, які вже прямували до місця події за викликом.

По прибуттю бійці ДСНС встановили, що осередок загоряння знаходиться в одній із житлових кімнат оселі та вогнем охоплені речі домашнього вжитку. Рятувальники пожежу об 11:00 – локалізували та об 11:40 – ліквідували. Вогнем знищено речі домашнього вжитку в кімнаті на площі 15 кв. м.

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Трохи згодом з’ясувалося, що мати знаходилася вдома разом зі своїми двома малолітніми дітьми. Всі вони перебували у кімнаті де працював телевізор. Вийшовши з будинку за дровина і повернувшись через декілька хвилин, жінка побачили, що горить телевізор, а кімната наповнена їдким димом. Не гаючи часу, перелякана мати схопила двох 2-річних хлопчиків та вибігла з ними на свіже повітря. Після цього жінка викликала медиків.

Дітей було госпіталізовано до Хорошівської центральної районної лікарні з легким отруєнням продуктами горіння.

Наразі медики надають їм необхіну допомогу.

До ліквідації загоряння залучалося 6 рятувальників та 1 одиниця пожежної техніки.

Попередня причина пожежі – коротке замикання в електромережі. Наразі остаточні обставини події встановлюються фахівцями.