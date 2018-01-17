На Житомирщині до суду передали справу щодо 5-х підозрюваних у побитті до смерті 17-літньої дівчини

У Житомирській області до Малинського районного суду для розгляду по суті 16 січня скеровано обвинувальний акт стосовно п’яти осіб, які підозрюються у побитті до смерті 17-літньої місцевої жительки у жовтні минулого року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Житомирської області, обвинувальний акт у кримінальному провадженні було затверджено Коростишівською місцевою прокуратурою.

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«У ході досудового розслідування зібрано належні та достатні докази щодо причетності чотирьох жителів Малина до жорстокого побиття неповнолітньої, а також ще одного зловмисника, який, маючи можливість, не надав допомогу потерпілій, що перебувала в небезпечному для життя стані», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні під процесуальним керівництвом Коростишівської місцевої прокуратури проводило Малинське відділення Нацполіції в області.

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Як повідомляв УНІАН, у жовтні минулого року у Малині група осіб жорстоко побила неповнолітню дівчину та кинула її напризволяще, залишивши потерпілу серед ночі у небезпечному для життя стані. Унаслідок цього дівчина померла у лікарні від травм, не приходячи до свідомості.

26 жовтня усім п’ятьом підозрюваним було обрано запобіжні заходи: двом – тримання під вартою, трьом – домашній арешт.